Shakhtar-Napoli 1-2, colpaccio degli azzurrini di Saurini in Youth League

È iniziata oggi, con una vittoria in trasferta contro lo Shakhtar, la prestigiosa avventura della Primavera del Napoli nella Youth League 2017/18, in pratica la Champions League delle squadre giovanili.



La squadra di Saurini si è imposta in una combattuta partita per 2-1, passando prima in vantaggio al 43mo con Gaetano, poi facendosi raggiungere nel secondo tempo, al 70mo, da Kulakov. Due minuti dopo ed il gioiellino Zerbin ha riportato gli azzurri davanti. Al cardiopalma gli ultimi 10 minuti, addirittura giocati in 9 dal Napoli dopo le espulsioni di Palmieri ed Esposito.