Younes al Torino: ipotesi in uscita per il Napoli

Mentre si fanno sempre più insistenti le voci che vogliono Arek Milik in partenza verso la Juve per sostituire proprio Gonzalo Higuain, si prospetta una destinazione Torino, ma sponda granata, anche per Amin Younes.

Il Torino non ha ancora gettato la spugna per il tedesco corteggiato già a gennaio. Secondo la Gazzetta dello Sportm Urbano Cairo sonderà il terreno con Aurelio De Laurentiis già nelle prossime settimane.

Non si esclude per l'ex Ajax anche un trasferimento in Premier League.