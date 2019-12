Napoli, Younes piace al Genoa: per lui anche richieste dalla Germania

Tra i calciatori che potrebbero lasciare il Napoli nelle prossime settimane c'è Amin Younes. Il fantasista tedesco è chiuso in attacco dai tanti calciatori in rosa, in primis Insigne, Mertens e Lozano.

Il 26enne - come riferisce Kiss Kiss Napoli - piace al Genoa. Impossibile, però, uno scambio di prestiti con Schone, che ha già giocato in gare ufficiali in stagione con l'Ajax e con i grifoni.

Per Younes richieste anche dalla Bundesliga, con Werder Brema e Colonia sulle sue tracce.