Younes, Pistocchi: "Dietro la sua fuga un Innominato"

Promessi sposi, ma difficilmente andranno a nozze. Secondo il noto giornalista sportivo Maurizio Pistocchi la storia tra il Napoli ed il tedesco Amin Younes non è destinata al lieto fine, anzi.

Attraverso un tweet, Pistocchi parla di un "Innominato", qualcuno che ha convinto il giocatore a scappare in Olanda il giorno dopo Napoli-Bologna. Dietro ci sarebbe una vicenda di soldi, "tanti soldi".

Younes-Napoli, questo matrimonio non s’ha da fare.Chi sarà l’Innominato che ha convinto il giocatore ad una fuga precipitosa in Olanda,il giorno dopo Napoli-Bologna? E il Napoli potrà far valere il contratto-firmato-per 5 anni?Soldi, sempre soldi, tanti soldi pic.twitter.com/Y706CgMgL0