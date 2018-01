ANTEPRIMA - Dall'Olanda: "Napoli, offerto 1 milione di euro per Younes subito"

L'arrivo di Amin Younes da subito al Napoli appare più difficile. Gli azzurri, che hanno già in pugno il forte esterno tedesco per giugno, difficilmente troveranno un accordo con l'Ajax nelle prossime settimane.

Secondo quanto scrive in Olanda "V-Bal.nl", infatti il club partenopeo avrebbe offerto 1 milione di euro per avere in anticipo il 23enne, a fronte di una richiesta del club di Amsterdam di 10 milioni.

L'offerta azzurra - riporta V-Bal - non è stata neanche presa in considerazione dal club olandese.