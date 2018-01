Amin Younes è in Italia: visite mediche a Roma, poi firma e domenica al San Paolo

È arrivato a Roma per le visite mediche Amin Younes, il nuovo talento del Napoli, acquistato per circa 4 milioni dall'Ajax. Younes, 24 anni, tedesco (nazionale) di padre libanese, è un'ala sinistra di piede destro, ma può agire anche sul fronte opposto. Si candida come vice-Callejon o Insigne, decisamente più accreditato nelle gerarchie di Sarri rispetto a Giaccherini e Ounas. La foto che vi proponiamo è stata postata su instagram da Mario De Rossi, avvocato intermediario dell'affare tra Napoli e Ajax.



Il nuovo acquisto dovrebbe essere presente allo stadio domenica, in occasione di Napoli-Bologna. A Napoli Younes (che si è già detto entusiasta del trasferimento, augurandosi lo scudetto) ritroverà l'ex compagno di squadra Milik.