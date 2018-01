CALCIOMERCATO NAPOLI - Salta il trasferimento di Younes in azzurro

Colpo di scena nella trattativa tra l'Ajax e il Napoli per Amin Younes. L'attaccante tedesco, infatti, non si trasferirà da subito in azzurro.

Il calciatore è stato costretto a rinunciare al passaggio alla corte di Sarri per "seri motivi familiari", come spiegato dal suo agente ai microfoni di Sky Sport.

A questo punto se ne riparlerà in estate, quando l'esterno sbarcherà a Napoli a parametro zero.