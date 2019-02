Younes torna a Napoli e si allena con il gruppo: "Domenica grande partita"

Buone notizie per Carlo Ancelotti, che sta per ritrovare una freccia al suo arco. Dopo alcune settimane di cure in Belgio, Amin Younes è infatti ritornato a Napoli e si è aggregato al gruppo nell'allenamento di martedì.

Il giocatore ha ringraziato su Instagram quanti hanno collaborato con lui in Belgio e si è detto pronto per tornare in squadra: "Domenica ci aspetta una grande partita!".

