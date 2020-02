Younes in Russia? Venerato: "C'è un'offerta del Krasnodar"

Il calciomercato del Napoli potrebbe non essere finito. Come nell'inverno 2019, quando il Napoli lasciò partire il capitano Marek Hamsik direzione Cina a mercato ormai chiuso, gli azzurri potrebbero cedere nei prossimi giorni un altro pezzo della propria rosa - per fortuna non così importante. Si tratta di Amin Younes, esterno tedesco-libanese che non è riuscito a mettersi in luce in questi 18 mesi in maglia azzurra. Per lui 23 gare disputate e 3 reti (tutte nello scorso torneo di serie A).

Younes potrebbe infatti andare in Russia, dove il mercato chiude il 21 febbraio. Secondo l'esperto di calciomercato Rai Ciro Venerato la società del Krasnodar avrebbe già fatto un'offerta ufficiale al Napoli. Nei prossimi giorni potrebbe esserci la svolta.