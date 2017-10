Yaya Tourè preoccupato dal calore del San Paolo: "Tifosi del Napoli determinanti"

Le sue parole sul tifo del San Paolo dopo il match di Champions League nel 2011 nessuno le ha dimenticate. Yaya Tourè torna dopo 6 anni in quello stadio che gli aveva lasciato una sensazione incredibile in termini di calore e sostegno alla squadra.

"La cosa che m’impressionò di più fu il pubblico. Un tifo caldissimo, spettacolare. Il San Paolo è uno stadio che non ti lascia indifferente. Un sostegno come quello del pubblico di Napoli mi preoccupa per la carica che dà alla formazione di casa. Nei momenti di difficoltà, tifosi come quelli del Napoli possono essere determinanti. L’atmosfera del San Paolo è un problema in più", ha spiegato il centrocampista del Manchester City nel corso di un'intervista alla Gazzetta dello Sport.