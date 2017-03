Albiol e l'addio al calcio di Xabi Alonso: "Uno dei più grandi di sempre"

Raul Albiol celebra la decisione di dire addio al calcio del suo ex compagno di nazionale Xabi Alonso, uno dei più grandi centrocampisti del calcio mondiale negli ultimi 15 anni.

"Dice addio uno dei migliori centrocampisti della storia del calcio - scrive il difensore del Napoli sul suo account Instagram - . E' un orgoglio per me aver giocato con te e di averti come amico".