Wolfsburg-Napoli, brutta figura in difesa: finisce 3-1 per i tedeschi

Non brilla il Napoli a sette giorni dal campionato. Anzi, gli azzurri visti all'opera contro il Wolfsburg lasciano parecchi interrogativi ai tifosi azzurri. Tre a uno per i tedeschi il risultato finale. Preoccupa soprattutto il reparto difensivo, fiore all'occhiello del gioco di Sarri ma, contro Liverpool e Wolfsburg, parso in gran sofferenza. Buona la reazione a inizio ripresa, con Milik in forma, ma la rassegnazione con cui gli azzurri consegnano la partita ai tedeschi rappresenta un piccolo campanello d'allarme per Carlo Ancelotti.

LA CRONACA - Una prestazione che, nel primo tempo, è ampiamente al di sotto delle aspettative. Il Napoli viaggia a ritmi molto bassi, e probabilmente preferisce non rischiare a sette giorni dal debutto in campionato. Il Wolfsburg sfiora il vantaggio al trentesimo con Weghorst che calcia sul portiere azzurro. Il gol dei tedeschi arriva al 41esimo. E’ Insigne, con una disattenzione, a far partire il fulmineo contropiede dei bianco-verdi. Steffen serve perfettamente Brekalo che di sinistro non dà scampo a Karnezis per l'uno a zero.



MILIK - Nella ripresa Lorenzo Insigne e Josè Maria Callejon lasciano il posto a Dries Mertens e Simone Verdi, debutta anche Kevin Malcuit (al posto di Hysaj). Il Napoli nel secondo tempo spinge, si ringalluzzisce e cerca il pareggio. Milik ci prova con una bomba delle sue, poi Mertens al 58esimo sfiora la rete con un tiro a giro. Cinque minuti dopo bella combinazione tra il polacco e il belga: sul tiro di Milik è attento il portiere Casteels. Gli azzurri trovano il meritato il pareggio al 69esimo: su traversone perfetto di Mario Rui è ancora Milik, in grande spolvero, a gonfiare la rete.

AZZURRI K.O. - Neanche il tempo di esultare per il gol dell'uno a uno, però: il Wolfsburg trova immediatamente il raddoppio. Il 2-1 arriva sull'ennesima disattenzione in fase difensiva. La difesa ha maglie larghe in cui s'infila Mehmedi che segna con estrema facilità. Il calciatore svizzero del Wolfsburg si ripete pochi minuti dopo: il Napoli si scioglie come neve al sole dopo il raddoppio, vittima di un incomprensibile scoramento. Azione sulla destra, Albiol non riesce a tamponare, ed è tutto facile per Mehmedi. Tre a uno per il Wolfsburg, gara chiusa.