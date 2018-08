Wolfsburg-Napoli, le probabili formazioni. Ancelotti prova l'11 anti-Lazio

Non risparmia i suoi Carlo Ancelotti, che vuole effettivamente testare il Napoli per eventualmente correre ai ripari nell'ultima settimana di mercato. A sette giorni dall'inizio del campionato (anticipo sabato 18 agosto) contro la Lazio all'Olimpico, il tecnico ex Milan affronta il Wolfsburg alla Volkswagen Arena. Sarà un Napoli con pochi stravolgimenti, l'ipotetico undici tipo che potrebbe scendere in campo a Roma (se si escludono sorprese di mercato, infatti, l'unico che potrebbe cambiare è Karnezis, destinato a scivolare in fondo alle gerarchie dopo il probabile arrivo di un terzo portiere). Il ballottaggio è tra Milik e Mertens, con quest'ultimo probabile titolare dal primo minuto e il polacco destinato a subentrare.



Queste le probabili formazioni.

Wolfsburg (4-4-2): Casteels; William, Brooks, Bruma, Gerhardt; Steffen, Arnold, Guilavogui, Malli; Wehgorst, Ginczek.

Napoli (4-3-3): Karnezis; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Hamsik, Fabian; Callejon, Mertens, Insigne.