"Abbiamo preso un attaccante da 20 gol": tra le ipotesi Werner, Thauvin e Marega

Timo Werner, Moussa Mariga, Florian Thauvin. Sono i nomi che circolano a proposito del colpo annunciato – con larco anticipo – dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Un attaccante "da 20 gol" segnati "in un altro campionato" che sarebbe già stato opzionato dal club.

Si tratta di giocatori estremamente forti, in ascesa e prolifici. Timo Werner, centravanti tedesco del Lipsia, è quello che ha la valutazione più alta, addirittura 60 milioni di euro. Provenienza Stoccarda, quest'anno ha segnato 19 gol in 43 apparizioni nel suo club. È un classe '96 e gioca al centro dell'attacco.

Florian Thauvin è forse il giocatore cui con maggiori probabilità fa riferimento De Laurentiis nell'intervista, questo anche alla luce del fatto che alcuni osservatori del Napoli sono stati pizzicati sugli spalti di Salisburgo-Marsiglia. Thauvin, calciatore dell'Olympique, è un classe '93 ed ha alle spalle una breve esperienza in Inghilterra (nel Newcastle di Rafa Benitez). Trequartista, può giocare e gioca da ala destra nel 4-3-3. Vale circa 30 milioni, e quest'anno ha fatto 14 gol in 31 partite.

Moussa Marega vale circa 12 milioni ed è una seconda punta in forza al Porto. Classe '91, è un maliano con esperienze in Francia, Tunisia e da qualche anno in Portogallo. Mai particolarmente prolifico, in questi due ultimi anni è letteralmente esploso: quest'anno ha segnato 22 gol in 33 partite.