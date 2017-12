Wanda Nara contro Maradona: "Consiglio l'antidoping"

Ancora screzi tra Maradona e la coppia Mauro Icardi-Wanda Nara. L'ex fuoriclasse era tornato a criticare il ct dell'Argentina a margine del sorteggio per Russia 2018: "La Nazionale deve migliorare, non può giocare così male come sta facendo", erano state le sue parole.

E così è arrivata la risposta della Nara: "Raccomando l’antidoping perché purtroppo in eventi così importanti ci sono sempre persone annebbiate che cercano solo di rovinare questi momenti con invenzioni e affermazioni fuori luogo – ha scritto su Twitter – È un’ossessione".

E Diego, si deve riconoscere, le critiche a Icardi non le risparmia mai. "Il ct ha chiamato un Icardi infortunato nonostante avessero Higuain che ha sempre fatto gol – ha scritto poco tempo fa il Pibe – Va bene, non ha giocato. Però era lì. Non si può lasciare fuori dalla lista Aguero e convocare un 'Pata de lana' (uno che ruba la moglie a un amico, cio quello che più o meno avrebbe fatto Icardi con Maxi Lopez, ndR)". "Proprio Icardi che ha la moglie che vuole entrare nel mondo del calcio e diventare sua rappresentante. Quello che gioca a pallone con i figli di Maxi Lopez…Io conosco bene la storia – ha proseguito Maradona – Wanda ha chiamato Bauza tre volte, ha chiamato Martino quattro volte. Me lo hanno raccontato gli stessi tecnici o i loro assistenti. E non so quante volte avrà chiamato Sampaoli. È tutta una porcheria". Dialogo col ct dell'Argentina che però la Nara smentisce.