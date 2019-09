Wanda Nara: "I soldi che il Napoli non ha speso per Icardi sono ancora in cassa..."

Nel corso dell'ultima puntata dalla trasmissione "Tiki Taka", in onda su Italia 1, la moglie ed agente di Mauro Icardi, Wanda Nara, ha parlato anche della scelta dell'attaccante di trasferirsi a Parigi dopo le tante voci estive.

"Il Psg è un top club, a cui nessuno può dire 'no'. E' stato accolto molto bene", ha affermato la showgirl argentina.

Scherzando con il giornalista napoletano Raffaele Auriemma poi, Wanda Nara ha aggiunto: "I soldi che il Napoli non ha speso per Icardi sono ancora in cassa, quindi a gennaio potrebbe arrivare qualche sorpresa...".