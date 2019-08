Wanda Nara sarà a Capri: incontro con Aurelio De Laurentiis?

Come rivelato dal rotocalco sportivo Si Gonfia la rete - su Radio Marte, Wanda Nara - moglie e procuratrice di Mauro Icardi - sarà a Capri per uno shooting fotografico, nei prossimi giorni. Secondo Auriemma potrebbe essere anche l'occasione per incontrare Aurelio De Laurentiis e accelerare così la trattativa che vorrebbe l'attaccante dell'argentino, in partenza dall'Inter, in maglia azzurra. Wanda Nara dovrebbe restare sull'isola azzurra da giovedì a sabato.