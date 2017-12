Walter Zenga su Crotone-Napoli: "Pressano pure i raccattapalle"

Grande stima. Niente di meno è quello che che Walter Zenga, allenatore del Crotone, afferma di nutrire per la squadra partenopea e per il suo tecnico Maurizio Sarri.

"Bisogna insistere sul piacere di giocare una partita di Serie A come questa davanti ad uno stadio pieno e di fronte ad un avversario che in squadra ha tanti campioni - spiega Zenga nella conferenza stampa prepartita - Giocare contro avversari come il Napoli è stimolante, ti porta a confrontarti con i grandissimi del calcio. E allora dobbiamo scendere in campo con la gioia di giocare al calcio, con la voglia di fare una bella partita e con la determinazione di mettere in pratica le cose che stiamo preparando".

Il Napoli, spiega Zenga, "gioca con tutta la squadra nella metà campo offensiva, cosa che, nel nostro piccolo, stiamo provando a fare anche noi. Loro, però, riescono benissimo anche a fare la fase difensiva. E poi hanno Insigne, che io convocherei pure un'ora prima della partita e senza allenamento per una settimana". "Io sono tifoso di Sarri - aggiunge Zenga - ha fatto un percorso straordinario. Chiunque al suo posto avrebbe potuto mollare, e invece lui ha tenuto duro e ora si trova dove merita, in un top club di livello europeo".

"Il Napoli va a pressare pure i raccattapalle, ci viene a prendere al pullman", scherza ancora Zenga. Il suo Crotone pare in comunque in crescita, sebbene a corto di risultati: "Come personalità, modo di stare in campo, voglia di giocare e di creare problemi alla Lazio, la prestazione di Roma è stata fatta con grande attenzione. Per questo quei quattro gol mi danno fastidio". In campo il Crotone probabilmente scenderà con questi uomini (4-3-3): Cordaz; Sampirisi, Ceccherini, Simic, Martella; Rohden, Barberis, Mandragora; Trotta, Budimir, Stoian.