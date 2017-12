MARCA - L'Atletico Madrid vuole trattenere Vrsaljko fino a giugno

L'Atletico Madrid non vuole lasciare partire Sime Vrsaljko nel mercato di gennaio. I dirigenti del club spagnolo ed il tecnico Simeone, secondo Marca, starebbero facendo il possibile per convincere il giocatore a restare nella capitale iberica.

Il terzino è uno dei principali obiettivi del Napoli, che ha già parlato con il suo procuratore Giuseppe Riso.

Proprio nelle ultime ore c'è stato in aereo un lungo dialogo tra il 'Cholo' Simeone e Vrsaljko. L'Atletico, dunque, sembra intenzionato a non cedere l'esterno di difesa e qualora dovesse farlo, la richiesta sarebbe non inferiore ai 25 milioni di euro.