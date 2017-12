Sfuma definitivamente Vrsaljko: Simeone vuole trattenerlo all'Atletico

A spegnere definitivamente l'entusiasmo dei tifosi napoletani riguardo l'arrivo in azzurro del polivalente terzino croato Vrsaljko è stato Diego Pablo Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid. Secondo autorevoli fonti spagnole l'allenatore avrebbe indicato Carrasco come possibile partente, preferendo tenere in rosa Vrsaljko. I colchoneros hanno bisogno di vendere per evitare guai di natura economica, e il designato a lasciare Madrid è appunto Ferreira-Carrasco, poco impiegato da Simeone.



La decisione del Cholo va a sommarsi alle parole del presidente dell'Atletico, Cerezo, che nei giorni scorsi aveva definito 'improbabile' una cessione del terzino croato che piace al Napoli. Il direttore sportivo degli azzurri Cristiano Giuntoli, a quanto pare, sarebbe già da tempo al lavoro per soluzioni alternative.