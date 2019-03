Napoli a Londra, il tifoso 'veggente' aveva previsto tutto: "Biglietto acquistato 7 giorni prima"

Dopo il sorteggio di Nyon, che ha messo il Napoli di fronte all'Arsenal nei quarti di finale di Europa League, c'è un tifoso azzurro che non si è disperato più di tanto.

La storia del supporter partenopeo, 'veggente' per caso, è stata raccontata dalla Gazzetta dello Sport. L'uomo, Gianluca Buonaura, ha 45 anni ed è di Pomigliano d’Arco e segue sempre in giro per l’Europa Insigne e compagni.

“La scorsa settimana - ha spiegato Gianluca alla 'rosea' - ho visto un’offerta e non me la sono lasciata scappare: volo a Londra per l’11 aprile a 15 euro. Ho pensato ci saranno due squadre londinesi e magari all’andata giochiamo là. Nel peggiore dei casi ho buttato 15 euro”.

A Gianluca, invece, è andata più che bene, visto che il Napoli sarà in campo proprio nella capitale inglese giovedì 11 aprile alle 21,00 all'Emirates Stadium.

