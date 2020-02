Napoli-Viktoria Plzen 0-3, i cechi celebrano i 7 anni dalla loro storica impresa

Era il 14 febbraio del 2013. Napoli-Viktoria Plzen 0-3 è per i tifosi degli azzurri un brutto ricordo, un'Europa League gettata alle ortiche contro un avversario per nulla insuperabile, ma nulla più.

Non c'è nessuna epica in quella sconfitta, e nessuna delusione più di tanto cocente. Eppure, i nostri avversari del tempo la ricordano come fosse una delle partite più importanti della loro storia.

La pagina ufficiale del club ceco ha oggi infatti dedicato un post amarcord all'evento, sotto il quale tantissimi tifosi hanno ricordato dove fossero e cosa facessero in quei momenti magici. Insomma, un po' come per noi la notte mondiale di Berlino, nel 2006, contro la Francia.