Vidal "vicino al Napoli": intanto va a processo a Monaco. Rischia 10 anni di prigione

Il centrocampista del Bayern Monaco Arturo Vidal, nel mirino del Napoli di Ancelotti, rischia dieci anni di prigione. La notizia è riportata da Sport Mediaset. Il cileno ex Juventus, infatti, è accusato dalla procura di Monaco di Baviera di lesioni corporali. Per questo la procura ha chiesto il rinvio a giudizio del centrocampista. I fatti risalgono a settembre del 2017, quando Vidal fu coinvolto in un rissa in una discoteca di Monaco. Per questo tipo di reato la giustizia tedesca prevede una pena fino a dieci anni di detenzione. Sembra quindi allontanarsi l'acquisto di Vidal, alle prese con problemi ben più urgenti.