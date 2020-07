Osimhen-Napoli, conferme anche dal presidente del Lille: "Sarà una superstar in azzurro"

Victor Osimhen è sempre più vicino al Napoli. La conferma (o quasi) viene da Gerard Lopez, presidente del club francese del Lille, in un'intervista rilasciata al giornale transalpino "La Voix du Nord": Lopez si sbilancia sul futuro del 2enne nigeriano, accostandolo chiaramente agli azzurri.

"Abbiamo ricevuto molte offerte per Victor – ha spiegato il presidente del Lille – ne abbiamo parlato. Gli ho detto qual è la squadra che pensiamo sia la migliore opzione per lui, per il suo stile di gioco, per l'allenatore che troverebbe e per la crescita a cui aspira".

Quel club è proprio il Napoli. "Si tratta di una squadra che è appena sotto la Juve o il Barcellona e allo stesso livello di un Atletico Madrid. Se andrà lì sarà la loro superstar. Avere Napoli ai tuoi piedi deve essere qualcosa di speciale nella vita di un calciatore. Inoltre, Victor ha tutte le qualità per rendere anche sotto pressione".

Osimhen ha trascorso due giorni a Napoli, la settimana scorsa, probabilmente proprio per sondare il terreno visto il probabile arrivo all'ombra del Vesuvio.