Vertonghen al Napoli, in Inghilterra ci credono: può sostituire Koulibaly

Secondo quanto riportato da Sky Sports Uk, il Napoli starebbe pensando all'esperto difensore belga Jan Vertonghen per la prossima stagione. Vertonghen dovrebbe - sottolinea Sky Sports Uk - sostituire Koulibaly nei piani del Napoli: si tratterebbe di un acquisto a buon mercato, visto che il belga è in scadenza di contratto dopo otto stagioni nel Tottenham. Il 32enne non avrebbe al momento ancora firmato alcun rinnovo e le trattative potrebbero entrare nel vivo "in questi giorni".

Vertonghen conta 118 presenze e 2 reti con la nazionale belga, è il primatista di presenze con i Diavoli Rossi. Nell'ultima edizione della Champions League (persa in finale contro il Liverpool) Vertonghen è stato eletto nella squadra ideale.