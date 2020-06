Il Napoli riparte alla grande anche in campionato: 2-0 a Verona firmato Milik-Lozano

Dopo la doppia sfida di Coppa Italia contro Inter e Juve, il Napoli torna in campo anche in campionato. Azzurri di scena al Bentegodi contro l'Hellas Verona. Gattuso propone alcune novità di formazione rispetto alla notte dell'Olimpico. Torna titolare Allan. Al centro dell'attacco c'è Milik, con Mertens che parte dalla panchina. Hysaj e Politano vincono il ballottaggio con Mario Rui e Callejon.

Questa la formazione scelta dal tecnico calabrese: Ospina, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Allan, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Insigne.

I partenopei soffrono nel battute iniziali il pressing aggressivo dei padroni di casa. Al 22' Verre si divora il gol del possibile vantaggio, mettendo alto sulla linea di porta. Al 37' il Napoli la sblocca: calcio d'angolo di Politano e colpo di testa Milik, che batte Silvestri.

Ad inizio ripresa è Allan ad avere sui piedi il colpo del k.o., ma il brasiliano calcia su Silvestri. Al 62' gol annullato al Verona per un fallo di mano di Zaccagni prima di fornire l'assist a Faraoni.

Al 66' primi cambi per Gattuso: fuori Allan e Hysaj, dentro Fabian Ruiz e Ghoulam, che torna in campo dopo oltre 8 mesi di assenza.

All'83esimo dentro Lozano al posto di Politano. Dopo appena 6 minuti dal suo ingresso, il messicano trova il gol del 2-0, spingendo in rete di testa una straordinaria parabola da calcio d'angolo di Ghoulam. Al 92' l'ex Psv, lanciato in contropiede da Insigne, fallisce una clamorosa occasione calciando a lato solo davanti a Silvestri. Finisce 2-0. Il Napoli non molla la corsa al quarto posto.

