Coronavirus, slitta Verona-Napoli: si giocherà venerdì 13

Manca solo l'ufficialità ma l'emergenza Coronavirus ha portato alla ridefinizione del calendario della Serie A e anche delle partite del Napoli. La gara contro il Verona verrà spostata al prossimo venerdì 13 marzo alle 18 e 45. In pratica la 27esima giornata verrà spostata di una settimana per permettere i recuperi delle sei gare che non si sono disputate nell'ultimo week end. Così gli azzurri che hanno già giocato avranno una settimana di “riposo” per poi riprendere le ostilità il venerdì successivo.

Questo fine settimana verranno recuperate: sabato 7 Sampdoria-Verona (ore 20.45), domenica 8 Udinese-Fiorentina (ore 20.45), lunedì 9 Milan-Genoa, Parma-Spal e Sassuolo-Brescia (ore 18.30) e Juventus-Inter (ore 20.45). Queste invece le partite della 27esima: venerdì 13 Verona-Napoli (ore 18.45) e Bologna-Juventus (ore 20.45), sabato 14 Spal-Cagliari (ore 15), Genoa-Parma (ore 18) e Torino-Udinese (ore 20.45), domenica 15 Lecce-Milan (ore 12.30), Fiorentina-Brescia e Atalanta-Lazio (ore 15), Inter-Sassuolo (ore 18), Roma-Sampdoria (ore 20.45).