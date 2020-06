Verona-Napoli, i convocati di Gattuso: non c'è Manolas

Kostas Manolas non farà parte della spedizione azzurra per la trasferta di Verona. Il difensore greco, reduce da un infortunio, resterà in Campania ad allenarsi. Assente anche Kevin Malcuit.

Questo l'elenco completo dei convocati di Gattuso: Meret, Ospina Karnezis, Di Lorenzo, Luperto, Mario Rui, Ghoulam, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj, Allan, Zielinski, Elmas, Younes, Fabian Ruiz, Demme, Lobotka, Callejon, Lozano, Insigne, Mertens, Llorente, Milik, Politano.