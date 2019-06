Veretout aspetta Napoli, la trattativa può partire: i Viola valutano contropartite

Dopo qualche giorno d'allontanamento sembra essere tornato il feeling tra Jordan Veretout, centrocampista della Fiorentina, e il Napoli. Dopo la cessione di Amadou Diawara alla Roma - nell'ambito dell'ormai definita operazione Manolas - il Napoli ha bisogno di un centrocampista per completare il pacchetto di mediani. Secondo la Gazzetta dello Sport il francese Veretout sta tentennando davanti alla corte di Roma e Milan proprio perché in attesa di una chiamata del Napoli, città in cui è stato visto spesso.

Il direttore sportivo della Fiorentina Pradè avrebbe in programma un incontro anche con emissari della società azzurra per discutere la cessione. La volontà del calciatore sarebbe quella di approdare al Napoli. La trattativa potrebbe partire sulla base di alcune contropartite: Inglese, Maksimovic e Ounas sono appetiti dai viola.

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!