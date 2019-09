Il saluto di Verdi: "Ciao Napoli, qui mi sono sentito a casa. Da oggi avrai un tifoso in più"

Anche per Simone Verdi è tempo di saluti. L'esterno d'attacco lascia il Napoli dopo una sola stagione all'ombra del Vesuvio per trasferirsi al Torino.

Il calciatore ha voluto salutare i tifosi con un bel post sui social: "Ciao Napoli. Mi hai accolto e mi hai voluto bene dal primo giorno. Mi sono sentito a casa! Avrai sicuramente un tifoso in più! Ci vediamo presto in campo. Un grosso in bocca al lupo!".