Verdi, nelle prossime ore la decisione: si va verso il 'no' definitivo al Napoli?

Simone Verdi darà al Napoli una risposta definitiva nelle prossime ore. Secondo 'Sky Sport', però, si va verso il 'no' del calciatore al trasferimento in azzurro.

Anche il club partenopeo, oramai, sarebbe pessimista sull'esito della trattativa.

Il ds Giuntoli si sta già muovendo per trovare un'alternativa. In tal senso è stato fatto un sondaggio col Psg per il prestito di Lucas Moura.