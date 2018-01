"Sei un eroe!": Verdi portato in trionfo nello spogliatoio del Bologna

Continua a far discutere il mancato trasferimento di Simone Verdi al Napoli. Il calciatore, che si è detto comunque lusingato dell'offerta azzurra, ha affermato di "voler restare al Bologna" e di averlo deciso "già la scorsa estate". Un rifiuto che ha fatto infuriare i tifosi azzurri, che hanno criticato aspramente il calciatore sulle sue bacheche social. In difesa di Verdi si è schierato Cruciani, il conduttore radiofonico che ha detto: "Rifiuti Napoli e poi muori". Decisamente più allegro l'ambiente felsineo: Bologna ha festeggiato il suo funambolo, e i compagni di squadra, come riportato dal Resto del Carlino, hanno portato in trionfo Verdi, nello spogliatoio rossoblu, "come un eroe controcorrente".



Per ora il calciomercato azzurro sembra essersi fermato: dopo aver preso alcuni nomi di secondo piano, Giuntoli trova diverse difficoltà nell'imbastire trattative importanti.