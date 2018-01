"Verdi è del Napoli": la firma è attesa lunedì

Il Corriere dello Sport lo riporta in prima pagina: "Verdi è del Napoli". Sarebbe fatta per il giocatore in forza al Bologna. Secondo il quotidiano la firma ci sarà lunedì. "C'è l'accordo col Bologna e anche il manager ha detto sì, il giocatore dopodomani metterà il sigillo conclusivo", si spiega.

Simili notizie erano venute anche da Ciro Venerato su Rai Sport: "Oggi c'è stato un vertice tra Napoli e Bologna. Trovato l'accordo sulla valutazione del cartellino: 20 milioni, ma da quello che so io compreso bonus. Stretta di mano tra i club, ma si attende domenica a Milano, l'arrivo dalle vacanze di Verdi e ci si aspetta il 'sì' che potrebbe arrivare lunedì. Il calciatore sa che il Napoli gli farà ponti d'oro anche dal punto di vista tecnico".