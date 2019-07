CALCIOMERCATO NAPOLI - Doppia operazione in uscita con il Torino?

Non solo movimenti in entrata. Dopo aver centrato il colpo Manolas e nel pieno delle trattative per portare James Rodriguez in azzurro, il Napoli pensa anche alle uscite.

Nelle ultime ore si sta lavorando, infatti, ad una possibile doppia operazione con il Torino, che potrebbe portare in granata alla corte di Walter Mazzarri Simone Verdi e Mario Rui.

La trattativa, qualora andasse a buon fine, potrebbe portare nelle casse azzurre oltre 30 milioni di euro.

Il fantasista ex Bologna ha tanti estimatori in Serie A ma, come rivelato da Sky Sport, il Torino resta in pole per gli ottimi rapporti che intercorrono tra gli agenti del giocatore e Cairo.