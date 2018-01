Verdi spiega il suo 'no' al Napoli: "Lusingato, ma non volevo andar via a gennaio"

"Non è stato un no al Napoli, ma non volevo lasciare il Bologna a gennaio. Sono lusingato dell'offerta, ci ho pensato, ma sono tornato sulla mia decisione. A Napoli mi hanno fatto sentire la loro vicinanza e il loro calore. Giuntoli ha provato in tutti i modi a convincermi, anche Sarri, Sepe e Tonelli mi hanno chiamato, ma non volevo prendere in giro nessuno". Così Simone Verdi, nel corso di un'intervista a Sky Sport 24, ha spiegato i motivi del suo mancato trasferimento al Napoli.

"Sono stati momenti di riflessione, ero consapevole che la prima in classifica mi volesse. Ma con grande serenità ho deciso di rimanere qui. I soldi facevano comodo è ovvio, ma la scelta è stata mia. Sapevo di non avere il posto assicurato, ma la scelta non è dipesa da questo", ha aggiunto l'esterno d'attacco del Bologna.