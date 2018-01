"Gli occhi secchi so peggio de' scuppettate": dura tre minuti la partita di Verdi

Si dice a Napoli: "Gli occhi secchi so' peggio de' scuppettate". Chissà se lo pensa anche Simone Verdi - a cui comunque auguriamo una pronta guarigione dall'infortunio. Il calciatore, in procinto di passare al Napoli salvo poi rifiutarlo con un clamoroso "no" che ha portato all'acquisto di Younes, si è infortunato dopo appena tre minuti durante Napoli-Bologna. Per lui si sospetta un forte stiramento al flessore, forse uno strappo. Il talento dei felsinei ha fatto spazio a Krejci. E sul calcio d'angolo seguente è arrivato il pareggio del Napoli con l'autogol di Mbaye.



Il calciatore era stato comunque ignorato dal pubblico del San Paolo, anche durante il riscaldamento.