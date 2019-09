Osservatori del Napoli in tribuna per Kosovo-R. Ceca: nel mirino Muriqi

Vedat Muriqi è uno dei grandi protagonisti della favola più bella delle qualificazioni per Euro 2020. Il centravanti del Fenerbahce, infatti, ha guidato alla vittoria con un suo gol il Kosovo contro la Repubblica Ceca, portando la sua nazionale al secondo posto nel Gruppo A, alle spalle della capolista Inghilterra.

Ad assistere al match disputato a Pristina e vinto dai padroni di casa per 2-1 - secondo quanto riferisce dalla Turchia "Sabah" - c'erano gli osservatori di alcune importantissime squadre europee e tra questi anche quelli del Napoli.

Nel mirino dello scouting azzurro e di quelli di Tottenham, Fiorentina e Lazio, c'era proprio il 25enne attaccante, reduce da una splendida stagione in Turchia con il Rizespor prima del grande salto al Fenerbahce nei mesi scorsi, dove ha da subito confermato il suo feeling con il gol.

Il club di Istanbul, in ogni caso, non sembra intenzionato a privarsi di Muriqi a stagione in corso. Per un possibile trasferimento, dunque, bisognerà attendere almeno l'estate prossima.