Sediolini del San Paolo, la proposta di un lettore: "Il Comune li venda come reliquie"

A maggio inizieranno i lavori di rimozione dei vecchi sediolini dello stadio San Paolo, che l'azienda Mondo sostituirà - in vista delle Universiadi - con nuovi sediolini azzurri (nel settore superiore) e multicolor (in quello inferiore). Secondo le prime informazioni, entro il 29 giugno l'intero stadio di Fuorigrotta cambierà veste. Addio dunque ai vecchi sediolini, addio a quel rosso scolorito che però aveva una storia da raccontare, anni di tifo, lacrime e rabbia, molte gioie e troppe amarezze. Che fine faranno quei vecchi sediolini? Al momento non è dato saperlo. Ma a un nostro lettore è venuta un'idea che riteniamo ingegnosa e per questo pubblichiamo. "Il Comune", scrive Michele - questo il nome del lettore, "potrebbe venderli, a un prezzo popolare come 10 o 15 euro, ai tifosi del Napoli. Sono certo che moltissimi tifosi farebbero a gara per accaparrarsi un sediolino da tenere in casa, magari con una piccola targa con il nome del sottoscrittore. Sarebbe un modo per non dover smaltire l'enorme numero di sediolini e per regalare un pezzo di storia a tanti tifosi azzurri. In questo modo il Comune realizzerebbe anche un lauto e inaspettato guadagno (consideriamo 10 euro per 70mila sediolini, circa 700mila euro) che potrebbe reinvestire in qualche servizio utile alla cittadinanza".