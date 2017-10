Var, il Napoli precisa: "Parole di De Laurentiis mal interpretate. Siamo favorevoli"

"Alcuni media hanno mal riportato le parole di Aurelio De Laurentiis sul VAR: il Napoli è assolutamente favorevole a questo strumento. De Laurentiis parla di moviola in campo da oltre 10 anni". Con un comunicato diffuso via Twitter, il Napoli ha voluto chiarire la sua posizione sul VAR, la grande novità tecnologica introdotta in Serie A da qualche mese.

"Noi pensiamo che l’introduzione del VAR sia un aiuto importante per gli arbitri. Il Napoli applica il fuorigioco in modo molto intenso ed è la squadra che, in Italia, gioca più palloni nell’area avversaria. Un tipo di gioco dove l’errore arbitrale può essere dietro l’angolo. Con il VAR chi gioca in questo modo si sente maggiormente tutelato. L’errore è umano: gli arbitri italiani sono, da sempre, tra i migliori al mondo. Con il VAR avremo standard qualitativi sempre più alti. Per la precisione, il Napoli gioca mediamente 56,8 palloni in zona area avversaria per partita: 625 nelle 11 sinora giocate", spiega il club partenopeo sui social.