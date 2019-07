DIMARO - Ercolano in festa per Valerio Labriola, il baby in ritiro con il Napoli

Ercolano è in festa per Valerio Labriola, il 18enne della Primavera Napoli convocato da Carlo Ancelotti per il ritiro di Dimaro e attualmente in Trentino con il gruppo azzurro.

Anche il sindaco di Ercolano Ciro Buonajuto ha voluto celebrare questo importante traguardo raggiunto dal giovane centrocampista con un post su Facebook: "Da poco ho finito di parlare con Valerio e mi sono emozionato a sentire la felicità di un ragazzo che vede uno dei suoi sogni diventare realtà. Valerio Labriola è un ragazzo di Ercolano che fin da bambino ha giocato a pallone nella nostra città. Dopo un'annata straordinaria con la squadra Primavera del Napoli, in questi giorni è in ritiro a Dimaro con il Napoli di Ancelotti e di tutti i campioni che noi vediamo solo in tv. Immaginate che emozione per un ragazzo della sua età. Al termine del ritiro, ci vedremo in Comune. Forza Valerio, aspettiamo il primo gol in Serie A!".