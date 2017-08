Lo stadio urla "scimmia" ad ogni calciatore del Napoli: vergogna al Bentegodi | VIDEO

"Il video dura pochi secondi. Fatelo girare e soprattutto bisogna chiedere ai responsabili della Lega Calcio di punire con severità i cori razzisti negli stadi. Questo che vedrete ora è quello che è successo allo stadio Bentegodi di Verona. Definire "scimmia" un calciatore del Napoli significa essere razzisti. Punto. Noi siamo stanchi. E indignati. Non possiamo più accettare le discriminazioni territoriali. La deriva razzista e xenofoba che vediamo negli stadi non è altro che un ulteriore campanello d'allarme di quello che accade nel nostro Paese. Bisogna immediatamente isolare i razzisti, prendere le misure che non possono essere multe da 15 mila euro o chiusure di curve per poche partite. Bisogna impedire ai razzisti di entrare negli stadi. E anche le società di calcio devono fare la loro parte".

Questo il post su Facebook del noto giornalista napoletano Sandro Ruotolo, che ha postato le sconcertanti immagini di quanto accaduto sabato sera sugli spalti dell'impianto veneto prima dell'inizio del match tra gli azzurri e i padroni di casa dell'Hellas.