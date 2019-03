"Umberto, Umbertone!": la mascotte del Napoli inseguito da Koulibaly

"Umberto, Umbertone!": così Kalidou Koulibaly, difensore franco-senegalese del Napoli, avrebbe chiamato Umbertone dopo averlo riconosciuto in giro per Napoli. La mascotte del Napoli è stata così fermata da uno dei suoi idoli. Koulibaly ha poi umilmente chiesto un selfie al piccolo Umberto, che è impazzito di felicità. "Ci voltiamo per capire chi stesse chiamando nostro figlio quando vediamo lui, il gigante buono del Napoli. Una gioia immensa per Umberto. Grazie Kalidou per l'affetto", scrivono i genitori.