Si sono trovati in pizzeria Elseid Hysaj, terzino albanese del Napoli, e la piccola mascotte del Napoli, Umbertone. I due hanno pranzato insieme e sembra esserci grande simpatia. "Secondo me sei juventino", dice Hysaj a Umbertone. Il piccolo si risente: "Non si dice!". Si prospetta un grande ritorno su Instagram per il dolce Umbertone.