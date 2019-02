Chiariello: "Gli anni futuri saranno difficili per il Napoli"

"Per il Napoli, che non ha messo le basi per una crescita seria, nonostante abbia soldi, liquidità ed una società solida, gli anni futuri saranno difficili". Così Umberto Chiariello nel corso del suo 'editoradio' quotidiano su Radio Crc.

"L'inter ha già bloccato Godin e sta per prendere Rakitic dal Barcellona, e tutto ciò mi scatena una profonda preoccupazione. Quando la squadra nerazzurra ritornerà in auge, assieme al Milan, rimpiangerete il secondo posto del Napoli", ha concluso il noto giornalista.

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!