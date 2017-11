Assalto ultras del Napoli nel bar di Verona, il Questore: "Nessun ritardo ad intervenire"

"Non mi risulta che ci siano stati ritardi o che si siano attesi molti minuti durante le chiamate alla centrale". Sono le parole del Questore di Verona, Enzo Giuseppe Mangini, intervistato da Telenuovo dopo l'incontro organizzato in Prefettura su richiesta del sindaco Federico Sboarina per discutere del raid di 40 ultras napoletani, che ieri hanno assaltato un bar del capoluogo scaligero.

"Ricevuta la segnalazione le forze dell'ordine sono intervenute subito per cercare di raggiungere gli aggressori, non sono andate direttamente sul posto perchè i malviventi erano già scappati", precisa.