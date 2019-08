Calciomercato, Zidane lascia ancora a casa James: settimana decisiva

Fanno discutere ancora le scelte di Zinedine Zidane che, nonostante abbia da tempo a disposizione James Rodriguez, lascia l'asso colombiano puntualmente fuori da ogni gara amichevole del Real Madrid. Tra i convocati per la gara di questa sera tra Roma e Blancos, infatti, spicca l'assenza di James. Ci sono invece altri reduci dalla Coppa America, dunque il problema non è il ritardo di condizione. A questo punto si entra nella settimana decisiva per il Napoli, che vuole l'ex numero 10 del Real, ora diventato numero 16. De Laurentiis spinge per la formula prestito più diritto (o obbligo) di riscatto, il Real vuole soldi immediati.