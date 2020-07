Napoli, il terzino sinistro può arrivare dalla Spagna: "Azzurri tra Cucurella e Firpo"

Il Napoli è alla ricerca di un terzino sinistro in previsione di un possibile addio di Faouzi Ghoulam. Il nome giusto potrebbe arrivare dalla Liga.

Due i calciatori nel mirino azzurro, secondo quanto riferisce dalla Spagna "La Razon". Si tratta di Marc Cucurella del Getafe e Junior Firpo del Barcellona.

Il primo ha una clausola rescissoria da 25 milioni di euro, prezzo che al momento il Napoli non sembra disposto a sborsare. Se non sarà possibile trovare un accordo con il Getafe, il club partenopeo - secondo La Razon - potrebbe dirottare le sue attenzioni su Junior Firpo del Barcellona, per il quale si potrebbe aprire una trattativa anche sulla base di un prestito.