Carlo Alvino: "Visite mediche superate per Malcuit. Fatta anche per Ochoa"

"Visite mediche superate per Kévin Malcuit. Il giocatore già stasera sarà a San Gallo in ritiro con i suoi nuovi compagni. Operazione conclusa anche per Guillermo Ochoa. Si aspettano solo le due ufficializzazioni. Prima il francese poi il messicano".

Questo il tweet del noto giornalista napoletano Carlo Alvino sul mercato del Napoli.