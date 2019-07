CALCIOMERCATO NAPOLI - Ufficiali tre operazioni in uscita

Tris di operazioni in uscita per il Napoli. Il club partenopeo ha infatti ceduto in prestito biennale Costa e Folorunsho al Bari ed in prestito annuale Liguori alla Fermana.

Questi i comunicati ufficiali delle due società:

- La SSC Bari S.p.A. comunica di aver acquisito, con prestito biennale dalla SSC Napoli, i diritti delle prestazioni sportive dei calciatori Filippo Costa (21 maggio 1995) e Michael Folorunsho (7 febbraio 1998). Terzino sinistro cresciuto nelle giovanili del Chievo Verona, Costa ha contribuito a riportare la S.P.A.L. in massima serie dopo 49 anni di assenza. Con la maglia biancazzurra della squadra di Ferrara ha giocato le ultime due stagioni in Serie A. In carriera ha collezionato 127 presenze e segnato 6 gol. Folorunsho, centrocampista centrale con un passato nelle giovanili della Lazio, negli ultimi due anni è stato titolare fisso della Virtus Francavilla con cui ha giocato 66 partite e andando 8 volte in gol.

- Altro volto nuovo in casa Fermana: arriva dal Napoli in prestito Luigi Liguori, classe 1998, esterno offensivo mancino prodotto del vivaio partenopeo ma con esperienze in C anche alla Fidelis Andria e Cosenza. Nella scorsa stagione ha vestito la maglia del Bari, con cui ha vinto il campionato di Serie D. "Mi aspetto una stagione difficile nella quale ci sarà da combattere ma noi dobbiamo essere tutti uniti per raggiungere il nostro obiettivo che ci metteremo davanti nello spogliatoio. Diciamo che la Fermana sarà la società più a nord nella quale ho giocato finora e sono molto curioso ed entusiasta di vivere questa nuova esperienza: mi aspetto un calcio ancora più bello ed interessante di quello visto al sud. Il mio ruolo è l’esterno, sia a destra che sinistra: preferisco comunque partire da destra per potermi accentrare e calciare con il mancino oppure cercare l’assist per i compagni di squadra. Cerco spesso l’uno contro uno, è una soluzione che a me piace", le parole del giocatore.