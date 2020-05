DALLA FRANCIA - Napoli, se parte Fabian Ruiz c'è l'idea Tolisso

Torna in auge il nome di Corentin Tolisso per il centrocampo del Napoli. Il francese, che potrebbe lasciare il Bayern Monaco in estate, sarebbe finito nuovamente nel mirino azzurro secondo quanto riferisce dalla Francia "Le10Sport".

Il giornale transalpino ipotizza l'interesse del club partenopeo per il 25enne in caso di addio di Fabian Ruiz al termine della stagione.

Sulle tracce del campione del Mondo 2018 ci sarebbero anche la Juventus, il Manchester United, l'Arsenal e l'Atletico Madrid.

Tolisso era stato vicinissimo al Napoli nell'estate del 2016, ai tempi in cui vestiva la maglia del Lione, ed è molto stimato dal ds azzurro Giuntoli.